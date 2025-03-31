За новую развязку Петербург заплатит из бюджета 4,6 млрд

В Московском районе Петербурга вблизи КАД и Пулковского шоссе появится двухуровневая развязка. Планируется, что ее сдадут в эксплуатацию к концу 2027 года, а за строительство заплатят 4,6 млрд рублей из бюджета города.
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