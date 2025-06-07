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Генерал Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом за оскорбление

Генерал Алаудинов извинился перед схиигуменом Гавриилом за оскорбление

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором извинился перед схиигуменом Гавриилом, которого назвал "дебилом в рясе".

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