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Александр Цыбульский поздравил северян с Днем Весны и Труда

Александр Цыбульский поздравил северян с Днем Весны и Труда

В поздравлении сказано:«Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем Весны и Труда!На протяжении многих десятилетий Первомай не только объединяет людей разных профессий и поколений, но и напоминает нам о великой силе созидательного труда, служит символом единения, развития и успеха.

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