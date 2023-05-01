Александр Цыбульский поздравил северян с Днем Весны и Труда

В поздравлении сказано:«Уважаемые жители Архангельской области! Примите искренние поздравления с Днем Весны и Труда!На протяжении многих десятилетий Первомай не только объединяет людей разных профессий и поколений, но и напоминает нам о великой силе созидательного труда, служит символом единения, развития и успеха.