Toyota Tacoma стала машиной для создания волн

Необычное применение старому пикапу Toyota Tacoma нашли американские серферы. В передней части японского пикапа Toyota Tacoma закреплены несколько больших листов фанеры под определенным углом, отталкивая воду в разные стороны.
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