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"Вагнер" возвращается под Бахмут?

"Вагнер" возвращается под Бахмут?

Корреспондент Царьграда сделала подробный репортаж из пункта комплектования Союза добровольцев Донбасса, где ощущается наплыв из желающих идти освобождать земли Донбасса и Новороссии от бандеровцев.

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