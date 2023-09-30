"Вагнер" возвращается под Бахмут?

Корреспондент Царьграда сделала подробный репортаж из пункта комплектования Союза добровольцев Донбасса, где ощущается наплыв из желающих идти освобождать земли Донбасса и Новороссии от бандеровцев.
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