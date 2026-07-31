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Порядок, государство

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У криминального квартета, промышлявшего сбытом синтетических и растительных наркотиков в Республике Коми, полицейскими изъято 7,8 кг запрещённого товара

В Республике Коми сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Воркутинский» во взаимодействии с коллегами из УНК регионального МВД пресекли деятельность четверых участников организованной группы, занимавшихся распространением запрещённых веществ на территории заполярного города.

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