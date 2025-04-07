Путин распорядился лично. За Чубайса взялись серьёзно: «Выводил из страны миллиарды»

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывшего руководства «Роснано» на 5,7 млрд рублей. На этой неделе Арбитражный суд Москвы принял решение об аресте имущества бывшего руководства компании «Роснано» на сумму 5,7 млрд рублей.
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