Собянин рассказал, какие новые игровые комплексы появляются во дворах Москвы

Мини-скалодром с планетами и комплекс в виде космической станции появились в Покровском-Стрешневе. В столичных дворах продолжают создавать и обновлять игровые и развивающие площадки.
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