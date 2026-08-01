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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подписной бонус – главный предмет разногласий между Винисиусом и «Реалом». Вингер готов снизить свои требования, если это поможет подписанию нового контракта (The Athletic)

Назван основной фактор, мешающий продлению контракта  Винисиуса Жуниора с « Реалом ».  Действующее соглашение бразильского вингера с клубом рассчитано до июня 2027 года.

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