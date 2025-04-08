Рейсовый автобус Москва — Геническ перевернулся под Ростовом

Водитель не справился с управлением. На повороте автобус занесло и опрокинуло.фото: t.me/rostovoblproc61Рейсовый автобус, следовавший маршрутом Москва — Геническ, упал на бок в Аксайском районе Ростовской области, сообщает 8 апреля пресс-служба региональной прокуратуры.