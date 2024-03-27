Глава WADA Банька назвал участие в Играх дружбы политическим вопросам

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил пранкерам Вовану и Лексусу, которые представились "африканским политиком", что участие в Играх дружбы является политическим вопросом.
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