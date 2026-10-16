Инвестиции в развитие предприятия составили 576 млн рублей. Из них 450 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по программе «Автокомпоненты».
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