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Когда ждать денег? Забайкалье — в списке регионов, где бюджетники могут остаться без выплат

Когда ждать денег? Забайкалье — в списке регионов, где бюджетники могут остаться без выплат

Забайкальский край попал в перечень 11 субъектов РФ, где вероятность задержек зарплат у бюджетников оценивается как высокая, — наряду с Республикой Алтай, Бурятией, Мордовией, Тывой, Хакасией, Алтайским краем, Костромской, Псковской, Томской и Ульяновской областями.

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