Дочь главы ВЭБ. РФ и солистка Большого Мария Шувалова показала редкое фото с мужем

Дочь главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, балерина Большого театра Мария Шувалова, которую критикуют за непотизм, опубликовала в инстаграме* редкое фото с мужем Ростиславом Багировым — бывшим мужем дочери миллиардера Зияда Мансир, Дианы.
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