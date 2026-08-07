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SPLETNIK

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Дочь главы ВЭБ. РФ и солистка Большого Мария Шувалова показала редкое фото с мужем

Дочь главы ВЭБ. РФ и солистка Большого Мария Шувалова показала редкое фото с мужем

Дочь главы госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, балерина Большого театра Мария Шувалова, которую критикуют за непотизм, опубликовала в инстаграме* редкое фото с мужем Ростиславом Багировым — бывшим мужем дочери миллиардера Зияда Мансир, Дианы.

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