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Таро-прогноз с 8 по 14 апреля 2024

Таро-прогноз с 8 по 14 апреля 2024

В этот понедельник, 8 апреля, пройдет мощное по энергетике полное солнечное затмение (кстати, вы знаете, что смотреть на него очень вредно с эзотерической точки зрения?), а после него, наконец, всем потихоньку будет становиться легче и проще, потому что первый коридор затмений закроется.

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