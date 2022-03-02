Отстранение России в лыжах, фигурном катании и других видах спорта, Гиздоль ушел из «Локо», победы «Динамо» и «Ман Сити», старт плей-офф КХЛ и другие новости утра

1. Маркус Гиздоль ушел с поста главного тренера «Локомотива». Немецкий специалист покинул клуб без предупреждения.

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