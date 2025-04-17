Украинские власти осознавали, что для России неприемлемо вступление Украины в НАТО, осознавали последствия своих попыток вступления в альянс, однако все равно не прекращали их, чем провоцировали Россию на конфликт.
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