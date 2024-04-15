ВКС РФ ликвидировали базу боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы России ликвидировали базу боевиков в сирийской провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Попова.
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