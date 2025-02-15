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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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WD готовит технологию HDMR для создания жёстких дисков ёмкостью более 100 Тбайт W...

WD готовит технологию HDMR для создания жёстких дисков ёмкостью более 100 Тбайт W...

WD готовит технологию HDMR для создания жёстких дисков ёмкостью более 100 ТбайтWestern Digital (WD) готовится к выпуску первых жёстких дисков с технологией тепловой магнитной записи (HAMR) для создания накопителей объёмом 80–100 Тбайт к 2030 году.

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