WD готовит технологию HDMR для создания жёстких дисков ёмкостью более 100 Тбайт W...

WD готовит технологию HDMR для создания жёстких дисков ёмкостью более 100 ТбайтWestern Digital (WD) готовится к выпуску первых жёстких дисков с технологией тепловой магнитной записи (HAMR) для создания накопителей объёмом 80–100 Тбайт к 2030 году.