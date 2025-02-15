WD готовит технологию HDMR для создания жёстких дисков ёмкостью более 100 Тбайт W...

WD готовит технологию HDMR для создания жёстких дисков ёмкостью более 100 ТбайтWestern Digital (WD) готовится к выпуску первых жёстких дисков с технологией тепловой магнитной записи (HAMR) для создания накопителей объёмом 80–100 Тбайт к 2030 году.
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