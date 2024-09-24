Гладков объяснил, почему не состоялась встреча с диверсантами ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что встреча с представителями диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины, которые в июне прошлого года проникли в село Новая Таволжанка, не состоялась из-за невыполнения боевиками договоренностей по передаче пленных.
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