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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» готов расторгнуть контракт с Саншешем. Хавбек интересен «Торино», «Халлу», «Ипсвичу», «Униону» и двум клубам Лиги 1

« ПСЖ » готов расторгнуть контракт с Ренату Саншешем , если хавбек найдет себе новый клуб. Последние три сезона 29-летний португалец провел на правах аренды в «Панатинаикосе», «Бенфике» и «Роме», а его соглашение с парижанами рассчитано до июня 2027 года.

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