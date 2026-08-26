«ПСЖ» готов расторгнуть контракт с Саншешем. Хавбек интересен «Торино», «Халлу», «Ипсвичу», «Униону» и двум клубам Лиги 1

« ПСЖ » готов расторгнуть контракт с Ренату Саншешем , если хавбек найдет себе новый клуб. Последние три сезона 29-летний португалец провел на правах аренды в «Панатинаикосе», «Бенфике» и «Роме», а его соглашение с парижанами рассчитано до июня 2027 года.