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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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UFC on ESPN 60: Лемос против Яндиробы, Раджабов против Огдена

В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед UFC on ESPN 60. В главном событии турнира состоится поединок в женском минимальном весе между Амандой Лемос (14-3-1) и Вирной Яндиробой (20-3).

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