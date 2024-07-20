UFC on ESPN 60: Лемос против Яндиробы, Раджабов против Огдена

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В Лас-Вегасе, штат Невада, прошла церемония взвешивания перед UFC on ESPN 60. В главном событии турнира состоится поединок в женском минимальном весе между Амандой Лемос (14-3-1) и Вирной Яндиробой (20-3).