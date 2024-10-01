Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 652 подписчика

Американские эсминцы Bulkeley и Cole встали на защиту Израиля от ракет Ирана

Американские эсминцы Bulkeley и Cole встали на защиту Израиля от ракет Ирана

В перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю, участвовали два американских эсминца, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх