Испанская Сеута: специальная миграционная операция США продолжается

За последние дни общественность и СМИ начали забывать о том, что совсем недавно происходило в испанском автономном городе-полуэксклаве Сеута в Северной Африке.
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