Янник Синнер: «Музетти очень-очень талантливый. Талантливее меня»

19-летний Янник Синнер поделился мнением об игре Лоренцо Музетти, который младше его на полгода. И Синнер, и Музетти вышли во вторую неделю «Ролан Гаррос».
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