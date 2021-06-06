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Янник Синнер: «Музетти очень-очень талантливый. Талантливее меня»

19-летний Янник Синнер поделился мнением об игре Лоренцо Музетти, который младше его на полгода. И Синнер, и Музетти вышли во вторую неделю «Ролан Гаррос».

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