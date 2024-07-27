Старший сменный механик корпорации ASRC в NASA Kennedy управляет 30-тонным краном для подъёма космического корабля Artemis II Orion

Оператор крана Ребекка Толатович (Rebekah Tolatovicz), старший сменный механик корпорации Artic Slope Regional Corporation в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде, продемонстрировала своё мастерство, управляя 30-тонным краном для подъёма космического корабля агентства Artemis II Orion.
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