Сотрудники следственного управления провели занятие с учениками подшефной Юридической гимназии на тему «Противодействие молодежному экстремизму»

Заместителем руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел – руководителем второго следственного отделения (по расследованию преступлений прошлых лет) Макарцовой Анной проведено лекционное занятие по теме «Противодействие молодежному экстремизму» с… Показать полностью.
Популярные статьи
- Шойгу изящно одернул немецкую коллегу после ее слов о сдерживании России
- Запад может потребовать проверки российских объектов химического оружия из-за дела Навального
- Энергокризис в ЕС: «Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность»
Свежие комментарии