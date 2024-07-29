Лингвист Иванова: когнитивные навыки помогут взрослым изучать другой язык

Взрослые, в отличие от детей, могут испытывать трудности с запоминанием новой информации при изучении иностранного языка, однако их богатый жизненный опыт и развитые когнитивные навыки помогут им лучше понимать сложные грамматические конструкции и абстрактные понятия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии