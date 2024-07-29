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Газета.ру

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Лингвист Иванова: когнитивные навыки помогут взрослым изучать другой язык

Лингвист Иванова: когнитивные навыки помогут взрослым изучать другой язык

Взрослые, в отличие от детей, могут испытывать трудности с запоминанием новой информации при изучении иностранного языка, однако их богатый жизненный опыт и развитые когнитивные навыки помогут им лучше понимать сложные грамматические конструкции и абстрактные понятия.

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