Лингвист Иванова: когнитивные навыки помогут взрослым изучать другой язык

Взрослые, в отличие от детей, могут испытывать трудности с запоминанием новой информации при изучении иностранного языка, однако их богатый жизненный опыт и развитые когнитивные навыки помогут им лучше понимать сложные грамматические конструкции и абстрактные понятия.