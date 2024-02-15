Почему сдувается власть?

Отборная какашка...))) Да и хрен то с ним! А тем временем!)) - https://social.rusvesna.su/blog/43703225556/Nashi-boytsyi-vodruzili-flag-Rossii-vblizi-stelyi-Avdeevki-u-kot?utm_referrer=mirtesen.ru&

Natalija Osminina

Отличные новости!!!! Продвигаемся. А потом еще же надо идти на север- к точке сборки- на Краматорск и Славянск. С них все началось, ими и закончиттся.