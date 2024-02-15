Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Какой же гнилой народ кучкуется в столице!  Загадили твари Москву!Андрей Нальгин. С...
  • Сергей Петраков
    Выход простой: вышвырнуть всех этих кишлачных игиловцев обратно на их родину, вместе с выводком. Только В.В. у нас за...Учителя "зашивают...
  • Виктор Машков
    Как они обе надоели нашему обществу, их бы посадить на какую нибудь баржу и в океан кормить акул, только боюсь, что о...Андрей Нальгин. С...

Почему сдувается власть?

Почему сдувается власть?

Всего пять лет ушло у моего когда-то длинноволосого приятеля, нещадно критиковавшего "совок" в 1990-м, на то, чтобы изречь поразительную фразу: «Любой порядок лучше любого бардака».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
од
олег донсков
Из ларька вещает- наливайке. Умен,?!
Ответить
16 час.
Sergiy Che
Отборная какашка...))) Да и хрен то с ним!  А тем временем!)) - https://social.rusvesna.su/blog/43703225556/Nashi-boytsyi-vodruzili-flag-Rossii-vblizi-stelyi-Avdeevki-u-kot?utm_referrer=mirtesen.ru&amp;
Наши бойцы водрузили флаг России вблизи стелы Авдеевки, у которой фоткался Зеленский месяц назад (ВИДЕО) - Русская весна - 15 февраля - 43703225556
Русская весна - МирТесен
Ответить
15 час.
Natalija Osminina
Отличные новости!!!! Продвигаемся.  А  потом еще же надо идти на север- к точке сборки- на Краматорск и Славянск. С них все началось, ими и закончиттся.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх