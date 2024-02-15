Всего пять лет ушло у моего когда-то длинноволосого приятеля, нещадно критиковавшего "совок" в 1990-м, на то, чтобы изречь поразительную фразу: «Любой порядок лучше любого бардака».
Почему сдувается власть?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
од
олег донсков
Из ларька вещает- наливайке. Умен,?!
Ответить
16 час.
Sergiy Che
Отборная какашка...))) Да и хрен то с ним! А тем временем!)) - https://social.rusvesna.su/blog/43703225556/Nashi-boytsyi-vodruzili-flag-Rossii-vblizi-stelyi-Avdeevki-u-kot?utm_referrer=mirtesen.ru&
Наши бойцы водрузили флаг России вблизи стелы Авдеевки, у которой фоткался Зеленский месяц назад (ВИДЕО) - Русская весна - 15 февраля - 43703225556
Русская весна - МирТесен
Ответить
15 час.
Natalija Osminina
Отличные новости!!!! Продвигаемся. А потом еще же надо идти на север- к точке сборки- на Краматорск и Славянск. С них все началось, ими и закончиттся.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии