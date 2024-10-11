РИА Новости: бойцы ВС РФ вытащили застрявший танк сослуживцев из-под носа ВСУ

Российские солдаты в ходе выполнения боевых задач на Кураховском направлении вытащили принадлежащий сослуживцам танк Т-73 БЗМ, застрявший в непосредственной близости от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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