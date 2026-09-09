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Татар-информ

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Студента, вступившегося за девушку, избили у бара в Иннополисе на глазах ГБР

Студента, вступившегося за девушку, избили у бара в Иннополисе на глазах ГБР

Компания мужчин напала на студента возле бара в Иннополисе. Конфликт произошел из-за того, что мужчины приставали к девушке, а, по-видимому, получив отказ, оскорбили ее.

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