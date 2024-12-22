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Пачон: «Игра между сборными России и Нигерии возможна весной, но никаких документов не подписано»

Пачон: «Игра между сборными России и Нигерии возможна весной, но никаких документов не подписано»

Менеджер по организации матчей футбольной федерации Нигерии Хайро Пачон оценил возможное проведение товарищеского матча со сборной России.

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