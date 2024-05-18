Чем жили. Почему астраханцы не шли на «золотые прииски»?

Ведущий рубрики - Сергей Синюков Вновь суббота, и мы переносимся на редакционной машине времени в какой-нибудь рандомно-дремучий год, чтобы посмотреть – как тогда жизнь протекала в аналогичные майские денечки? Открыли середину последнего месяца весны 1902 года.