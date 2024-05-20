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Как понять, что ваш партнер изменяет: советы женщины, которая на этом зарабатывает

Как понять, что ваш партнер изменяет: советы женщины, которая на этом зарабатывает

Многие люди подозревали, что их партнер изменяет — но без доказательств всегда остаются сомнения. Мэдлин Смит, которая за деньги помогает женщинам вычислить неверного, поделилась своей тактикой которая, по ее словам, приведет к поимке «читера».

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