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Неизвестный отрубил голову морскому льву на пляже

Неизвестный отрубил голову морскому льву на пляже

Неизвестный отрубил голову морскому льву. Об этом сообщил телеканал ABC. Ужасную находку — обезглавленное тело млекопитающего — обнаружили на пляже Оушен-Бич в Сан-Франциско штате Калифорния.

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