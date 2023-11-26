Сбитый беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Туле

Сбитый беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в многоквартирный жилой дом в городе Тула. Об этом указано в сообщении правительства Тульской области в Telegram-канале, которое приводит слова губернатора региона Алексея Дюмина.
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