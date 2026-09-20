30 Years Ago, ABC Debuted A Rare TGIF Sitcom Flop

ABC's TGIF block was the average sitcom fan's dream back in the '90s, but not every series could be a hit like Family Matters.
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