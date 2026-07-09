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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монреаль» подписал контракт с Бреттом Берардом на год. Кэпхит – 850 тысяч долларов

«Монреаль» объявил о подписании двустороннего контракта с нападающим Бреттом Берардом . Срок соглашения рассчитан на один год.

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