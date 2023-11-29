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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски забил 3 гола в 11 матчах, но остается фаворитом бомбардирской гонки Ла Лиги у букмекеров

Роберт Левандовски не смог отличиться в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту» (2:1).

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