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Бортников: теракт в "Крокусе" координировали члены группировки "Вилаят Хорасан"*

Бортников: теракт в "Крокусе" координировали члены группировки "Вилаят Хорасан"*

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Теракт в "Крокус Сити Холле" координировали члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

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