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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о «Локомотиве»: «Стиль чемпиона не полностью наш, российский. Не надо постоянно глушить реактор, атакующий потенциал у хоккея Ярославля огромный!»

Ярославский клуб впервые выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии «Трактор» (4-1).  «Я поздравляю «Локомотив» и самое главное – замечательный российский город Ярославль, столицу Нечерноземья.

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