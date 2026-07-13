НАТО ждет мрачное будущее: Европе придется пройти очень трудный путь

Прошедший в Анкаре саммит НАТО доказал, что ее ждет мрачное будущее, пишет El Pais. США продолжили курс на унижение и оскорбление европейских союзников, а сами лидеры Старого Света не нашли в себе сил на то, чтобы как-то этому противостоять.