НАТО ждет мрачное будущее: Европе придется пройти очень трудный путь

Прошедший в Анкаре саммит НАТО доказал, что ее ждет мрачное будущее, пишет El Pais. США продолжили курс на унижение и оскорбление европейских союзников, а сами лидеры Старого Света не нашли в себе сил на то, чтобы как-то этому противостоять.
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