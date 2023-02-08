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TAC: После завершения конфликта на Украине США и РФ объединят цели по Китаю

TAC: После завершения конфликта на Украине США и РФ объединят цели по Китаю

Сдерживание России и Китая стало основой внешней политики Соединенных Штатов Америки. Сближение двух сверхдержав всерьез угрожает Вашингтону, Об этом рассуждает обозреватель The American Conservative Майкл Уоррен Дэвис, передаёт «Военное обозрение».

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