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Мода и Шоу-бизнес

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Гурам Амарян запрещает жене ходить в рестораны с друзьями-мужчинами

Гурам Амарян запрещает жене ходить в рестораны с друзьями-мужчинами

Комик Гурам Амарян рассказал, какие правила действуют в его семье после свадьбы. В беседе с Идой Галич в шоу «Есть вопросики» артист признался, что не одобряет общение своей супруги Эки с мужчинами наедине.

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