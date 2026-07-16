Гурам Амарян запрещает жене ходить в рестораны с друзьями-мужчинами

Комик Гурам Амарян рассказал, какие правила действуют в его семье после свадьбы. В беседе с Идой Галич в шоу «Есть вопросики» артист признался, что не одобряет общение своей супруги Эки с мужчинами наедине.
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