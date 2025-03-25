В США развернули самолет в небе из-за забытого пилотом паспорта

Воздушное развернулось через два часа после вылета и направилось в Сан-Франциско.<strong>Самолет американской авиакомпании United Airlines, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Шанхай, развернулся в воздухе и полетел обратно из-за того, что один из пилотов забыл паспорт.