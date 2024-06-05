Калужский экс-летчик хотел отправиться воевать за Украину

Областное УФСБ пресекло намерение бывшего летчика из Калужской области отправиться воевать за ВСУ. Вместе с ним задержали еще одного человекаОбластное УФСБ пресекло намерение бывшего пилота из Калужской области отправиться воевать за ВСУ.
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