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Татьяна Монтян: Портнов и его серые схемы. Как не поделил, так и поплатился

Татьяна Монтян: Портнов и его серые схемы. Как не поделил, так и поплатился

Как семья Портнова смогла приобрести недвижимость в Дубае на миллионы долларов? Откуда у Портнова взялись такие деньги, если его юридическая практика не была успешной? Какие схемы в Украине могли принести ему такой доход? Украинское издание «Схемы» выяснило, что гражданская жена и дочь Портнова приобрели в Дубае несколько объектов недвижимости общей стоимостью более двух миллионов долларов США в 2022–2023 годах.

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