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Регионы России

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Зеленский назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВС Украины

Зеленский назначил Михаила Драпатого главнокомандующим ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооружёнными силами Украины вместо Александра Сырского, чья отставка активно обсуждалась последние недели.

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