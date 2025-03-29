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Алаев о возможных матчах между клубами РПЛ и МЛС: «Эту историю точно стоит обсуждать. Нужно подумать, как технически ее реализовать. Может быть интересно»

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали возможность проведения хоккейных матчей с участием игроков КХЛ и НХЛ.

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