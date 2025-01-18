Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Андрей
    у нас "в глубинке" лучше ,чем в Москве.Где грязь, нищета...
  • Семен Демин
    Наверно, Прилепин прав. Боюсь, что и России нужна передышка. Все устали от войны. Все пошло не так. Думали, что будет...Мирные переговоры...
  • Валерий Денисов
    Правильно. Он преступил светские законы, суд должен быть светский и справедливый - измена, однозначно.Хитрая спецоперац...

Мирные переговоры: чего бы точно не хотелось

Мирные переговоры: чего бы точно не хотелось

Автор: Захар Прилепин Итак, потекли в сеть инсайды на тему, какие нас вскоре могут ожидать мирные переговоры и что в результате получит Россия.

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Комментарии
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Евгений Синельников
чтобы Россия могла решать что-то в политике самостоятельно, надо игральную доску повернуть белыми фигурами к себе - а как известно, белые начинают и выигрывают!  а пока весь мир ждёт хода от Трампа, все ждут что же скажет(сделает) Трамп...  а у России похоже и фигуры (чёрные) не расставлены, и клетки не нарисованы на которые фигуры расставлять...
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7 час.
Михалыч
При царстве прозападных царях Романовых почти все договора ( при наших выигранных войнах) были для нас невыгодны, тоже было при Горбачеве, Ельцине и Медведеве. Только при Сталине договоры были в нашу пользу. Хочется надеяться, что при Путине мы заключим выгодные нам договоры.
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6 час.
Семен Демин
Наверно, Прилепин прав. Боюсь, что и России нужна передышка. Все устали от войны. Все пошло не так. Думали, что будет как в Крыму в 2014.
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5 час.

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