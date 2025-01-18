Мирные переговоры: чего бы точно не хотелось

Евгений Синельников чтобы Россия могла решать что-то в политике самостоятельно, надо игральную доску повернуть белыми фигурами к себе - а как известно, белые начинают и выигрывают! а пока весь мир ждёт хода от Трампа, все ждут что же скажет(сделает) Трамп... а у России похоже и фигуры (чёрные) не расставлены, и клетки не нарисованы на которые фигуры расставлять...

Михалыч При царстве прозападных царях Романовых почти все договора ( при наших выигранных войнах) были для нас невыгодны, тоже было при Горбачеве, Ельцине и Медведеве. Только при Сталине договоры были в нашу пользу. Хочется надеяться, что при Путине мы заключим выгодные нам договоры.